Джокович в третий раз в карьере выиграл "US Open" и сравнялся по титулам с Сампрасом

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл в финале "US Open-2018", который прошел в Нью-Йорке, передает корреспондент Накануне.RU.

31-летний теннисист в трех сетах одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в финальном матче Открытого чемпионата США со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 15 минут.

Теперь в активе Джоковича 14 титулов на турнирах серии "Большого шлема", как и у американца Пита Сампраса. Больше наград только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20).