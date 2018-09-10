На военный аэродром под Челябинском прибыли бомбардировщики Су-34

На военный аэродром в Шаголе прибыли первые в ЦВО истребители-бомбардировщики Су-34, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северного флота.

Три самолета прибыли из липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Ранее на вооружении челябинских летчиков находились бомбардировщики Су-24.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.