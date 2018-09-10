10 Сентября 2018
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Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала

Полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве.

Инцидент произошел около 04:10 мск в зале ожидания вокзала. Злоумышленник был обезврежен и задержан нарядом полиции, передает ТАСС.

В августе полицейские получили ранения при задержании вооруженного ножом мужчины в подмосковном Клину.

Очевидцы сообщили, что "неадекватный мужчина" бросался на прохожих. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и нанес двум из них ранения ножом.


Теги: курский вокзал, нож, нападение



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Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала

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