Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
Полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве.
Инцидент произошел около 04:10 мск в зале ожидания вокзала. Злоумышленник был обезврежен и задержан нарядом полиции, передает ТАСС.
В августе полицейские получили ранения при задержании вооруженного ножом мужчины в подмосковном Клину.
Очевидцы сообщили, что "неадекватный мужчина" бросался на прохожих. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и нанес двум из них ранения ножом.