Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала

Полиция задержала мужчину, который ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве.

Инцидент произошел около 04:10 мск в зале ожидания вокзала. Злоумышленник был обезврежен и задержан нарядом полиции, передает ТАСС.

В августе полицейские получили ранения при задержании вооруженного ножом мужчины в подмосковном Клину.

Очевидцы сообщили, что "неадекватный мужчина" бросался на прохожих. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и нанес двум из них ранения ножом.