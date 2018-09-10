10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Северо-Западный ФО

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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге за мошенничество судят бывшего директора турфирмы "Олимп Тревэл"

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело бывшего директора ООО АП "Олимп Тревэл". Ее обвиняют в крупном мошенничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в период нахождения на должности директор турфирмы заключила договоры на приобретение туров с клиентами на сумму более 400 тыс. руб., но при этом услуги туристам оказаны не были, а деньги на счет организации не переведены.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Теперь уже экс-директору грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале вынесли приговор бывшей сотруднице местной турфирмы. Ее признали виновной в мошенничестве с деньгами клиентов и отправили в колонию.


Теги: турфирма, прокуратура, мошенничество, суд, Екатеринбург



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В Екатеринбурге за мошенничество судят бывшего директора турфирмы "Олимп Тревэл"

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