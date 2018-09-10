10 Сентября 2018
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Безработный советник главы Нефтеюганска лидирует на довыборах в гордуму

В Нефтеюганске продолжается подсчет бюллетеней на довыборах в местную думу по одномандатному округу №24, передает корреспондент Накануне.RU.
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С результатом в 563 голоса лидирует безработный советник главы города Дмитрий Третьяков. Ранее он стал победителем праймериз, которые устраивала "Единая Россия".

Напомним, ранее этот округ в думе представлял Александр Зеленский. Он был избран в окружную думу, из-за чего и сложил полномочия.


Теги: Александр Зеленский, Дмитрий Третяьков, довыборы в думу Нефтеюганска



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Безработный советник главы Нефтеюганска лидирует на довыборах в гордуму

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