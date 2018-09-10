Безработный советник главы Нефтеюганска лидирует на довыборах в гордуму

В Нефтеюганске продолжается подсчет бюллетеней на довыборах в местную думу по одномандатному округу №24, передает корреспондент Накануне.RU.

С результатом в 563 голоса лидирует безработный советник главы города Дмитрий Третьяков. Ранее он стал победителем праймериз, которые устраивала "Единая Россия".

Напомним, ранее этот округ в думе представлял Александр Зеленский. Он был избран в окружную думу, из-за чего и сложил полномочия.