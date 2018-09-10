10 Сентября 2018
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США отрицают применение фосфорных боеприпасов в Дэйр-эз-Зоре

В Пентагоне опровергли обвинения в том, что ВВС США нанесли бомбовый удар в провинции Дейр-эз-Зор с использованием фосфорных снарядов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что атака произошла 8 сентября. При этом удары вызвали сильные пожары, передает РИА Новости.

В американском военном ведомстве заявили, что в указанном районе ни у одного из подразделений армии США нет данного вида вооружений, сообщает агентство Reuters.

Год назад авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по больнице Ракки фосфорными бомбами. В Сирийском обществе Красного Полумесяца тогда сообщили, что на больницу упали более 20 фосфорных бомб, разрушивших здание.

При этом госпиталь оказывал медицинскую помощь более 100 тыс. жителей города, и в нем не было террористов, так как боевики имеют собственные медпункты.


Теги: сша, пентагон, фосфорные боеприпасы, дэйр-эз-зор



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США отрицают применение фосфорных боеприпасов в Дэйр-эз-Зоре

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