10 Сентября 2018
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"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

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Челябинскую городскую свалку закроют 11 сентября

Челябинскую городскую свалку полностью закроют с 11 сентября. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава города Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, свалка перестает принимать любые виды отходов. Для борьбы с нарушителями власти привлекут ГИБДД.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после закрытия городской свалки порядка 30 тысяч тонн отходов в месяц от жилфонда повезут на резервные полигоны в Урефтах, Копейске и Полетаево. При этом региональный оператор по обращению с ТКО сможет приступить к работе не раньше декабря, до этого момента не будет установлен и новый тариф. И если для жителей на этот период тариф за вывоз мусора не изменится, то юридические лица уже сейчас жалуются на рост платы в два-три раза. Как результат - в городе выросло число несанкционированных свалок.


Теги: городская свалка, Евгений Тефтелев, мусор, отходы,



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Челябинскую городскую свалку закроют 11 сентября

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