10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Сибирский ФО

"Красные победы" - Иркутская область, Хакасия, Ульяновская область

В нескольких регионах России КПРФ существенно усилила позиции. Самым ярким результатом лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал итог по Ульяновской области, где КПРФ обошла "Единую Россию", при том, что кампанию в этом регионе он назвал наиболее грязной. Отметим, например, что в бюллетене было три варианта "коммунистов" - КПРФ, "Коммунистическая партия коммунисты России" и "Коммунистическая партия социальной справедливости".

После обработки 114,8 тыс. бюллетеней на выборах в Заксобрание региона, КПРФ набрала 40,01% голосов, "единороссы" 26,63% голосов, ЛДПР 15,99%.

В Иркутской области КПРФ набрала больше голосов, чем "Единая Россия" - 36%, вдвое улучшив предыдущий результат. "Уже сейчас можно сказать, что в Иркутской области у КПРФ в Законодательном собрании будет самая большая фракция, что станет серьезным подспорьем действующему губернатору Сергею Левченко", - отметил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

Еще один красный прорыв - республика Хакасия, где КПРФ на выборах в Верховный совет набирает 31,66% после обработки 57,99% протоколов. На втором месте "Единая Россия" с 26,17%, далее идет ЛДПР с 20,61%, "Коммунисты России" с 8,55% и "Справедливая Россия" - 6,67%. Добавим, что в Хакасии коммунист лидирует и на выборах главы республики, существенно обойдя конкурента из ЕР. Однако выборы там направлены на второй тур.

Одержала КПРФ и небольшие победы - улучшила свои результаты в Ивановской, Ярославской областях и в республике Бурятия. В Саратовской области на довыборах в Госдуму победила коммунистка Ольга Алимова. В Сахалинской области в городе Оха у КПРФ будет 9 депутатов, у "Единой России" шесть.


Теги: заксобрание, кпрф, выборы



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Красные победы" - Иркутская область, Хакасия, Ульяновская область

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 277

Мнения из сети


Наши спецпроекты