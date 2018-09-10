"Красные победы" - Иркутская область, Хакасия, Ульяновская область

В нескольких регионах России КПРФ существенно усилила позиции. Самым ярким результатом лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал итог по Ульяновской области, где КПРФ обошла "Единую Россию", при том, что кампанию в этом регионе он назвал наиболее грязной. Отметим, например, что в бюллетене было три варианта "коммунистов" - КПРФ, "Коммунистическая партия коммунисты России" и "Коммунистическая партия социальной справедливости".

После обработки 114,8 тыс. бюллетеней на выборах в Заксобрание региона, КПРФ набрала 40,01% голосов, "единороссы" 26,63% голосов, ЛДПР 15,99%.

В Иркутской области КПРФ набрала больше голосов, чем "Единая Россия" - 36%, вдвое улучшив предыдущий результат. "Уже сейчас можно сказать, что в Иркутской области у КПРФ в Законодательном собрании будет самая большая фракция, что станет серьезным подспорьем действующему губернатору Сергею Левченко", - отметил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

Еще один красный прорыв - республика Хакасия, где КПРФ на выборах в Верховный совет набирает 31,66% после обработки 57,99% протоколов. На втором месте "Единая Россия" с 26,17%, далее идет ЛДПР с 20,61%, "Коммунисты России" с 8,55% и "Справедливая Россия" - 6,67%. Добавим, что в Хакасии коммунист лидирует и на выборах главы республики, существенно обойдя конкурента из ЕР. Однако выборы там направлены на второй тур.

Одержала КПРФ и небольшие победы - улучшила свои результаты в Ивановской, Ярославской областях и в республике Бурятия. В Саратовской области на довыборах в Госдуму победила коммунистка Ольга Алимова. В Сахалинской области в городе Оха у КПРФ будет 9 депутатов, у "Единой России" шесть.