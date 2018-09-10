10 Сентября 2018
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На Камчатке школу закрыли на карантин из-за массовых жалоб учеников на недомогание

В Камчатском крае Следственный комитет и прокуратура проверяют информацию о закрытии средней школы на карантин из-за жалоб учеников.

Как сообщили Накануне.RU в краевом СКР, из средств массовой информации стало известно, что школа №42 в Петропавловске-Камчатском закрывается на карантин. Перед этим 17 учащихся обратились в медицинский кабинет с жалобами на общее недомогание.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства также начала выяснять прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в краевом надзорном ведомстве, организована проверка с выходом на место, в ходе которой будет дана оценка соответствия установленным требованиям безопасности организации питания детей.


Теги: школа, карантин, Камчатка, проверки



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На Камчатке школу закрыли на карантин из-за массовых жалоб учеников на недомогание

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