"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Тюмени по партспискам

Партия "Единая Россия" набрала 39,48% голосов на выборах в Тюменскую городскую думу по единому округу (партийным спискам), передает корреспондент Накануне.RU.

По последним данным, опубликованным на сайте ГАС "Выборы" партию власти поддержали 86 тыс. 298 человек. Второе место у партии ЛДПР. Свои голоса в поддержку кандидатов этой партии отдали 53 тыс. 477 избирателей или 24,47%. Третье место у КПРФ - их поддержали 40 тыс. 117 человек, что составило 18,35%. Последнее место у "Справедливой России" - 27 тыс. 206 избирателей или 12,45% голосов.

По партийным спискам в думу пройдет десять кандидатов. 26 кандидатов пройдут по одномандатному избирательному округу.