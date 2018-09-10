В грунте под стартовым комплексом на космодроме Восточный нашли пустоты

В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный обнаружены пустоты.

Информация подтверждается документацией "Роскосмоса", опубликованной на сайте госзакупок.

Госкорпорация уже заключила контракт на выполнение ремонтных работ за 4,57 миллиона рублей. Работы выполнит компания "Адонис" из Благовещенска.

Напомним, строительство Восточный сопровождалось скандалами и возбуждением уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозин проинспектировал стройку.