В думу Сургута вернется политик, со скандалом сдавший мандат и покинувший "Единую Россию"

В Сургут продолжается подсчет голосов избирателей, голосовавших на выборах в гордуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламент экономической столицы Югры должен пополниться двумя избранниками. В одномандатном округе №4 с результатом в 675 голосов лидирует заместитель директора Центра развития талантов ребенка Дмитрий Нечепуренко, который более известен, как председатель Ассоциации ТОС ХМАО и сургутского ТОС "Возрождение".

В округе №22 пальма первенства принадлежит генеральному директору "Сургутстройтреста" Евгению Барсову, набравшему 1 тыс. 82 голоса. Последний ранее покинул думу, в которой представлял избирательный округ №2. Также он вышел из "Единой России" "из-за несогласия с политикой партии". На нынешние выборы он шел от ЛДПР.