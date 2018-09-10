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Политика Ямало-Ненецкий АО

"Единороссы" заняли посты глав двух районов Ямала

Исполняющие обязанности глав Тазовского и Красноселькупского районов Василий Паршаков и Юрий Фишер победили на выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

Василий Паршаков, занявший пост и.о. главы Тазовского района после ухода Александра Иванова, набрал 52,6% голосов избирателей. Среди конкурентов наиболее высокий процент голосов получил самовыдвиженнец Александр Гавричкин - 13,62%, следует из предварительных итогов голосования. Чуть больше 10% избирателей проголосовали за либерал-демократа Илью Яндо.

В Красноселькупском районе подведены окончательные итоги выборов. Юрий Фишер набрал 79,19% голосов. Его оппоненты Роман Павленко (ЛДПР) и Ирина Бережная (самовыдвижение) получили поддержку порядка 10% избирателей каждый.


Теги: выборы главы Тазовского района, выборы главы Красноселькупского района



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"Единороссы" заняли посты глав двух районов Ямала

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