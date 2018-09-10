Орловская область выбрала "красного" губернатора с "чеченским счетом"

В Орловской области на выборах губернатора победил кандидат от КПРФ Андрей Клычков. Он обошел конкурентов с результатом, который принято называть "чеченским", когда практически все голоса уходят одному кандидату - 83,55%. Явка на выборы превысила 54% и оказалась выше, чем в других регионах ЦФО.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов одобрил результаты выборов в регионе: "Я также считаю, что мы показали очень хороший результат в моей родной Орловской области, где кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Клычков набирает более 80% голосов", - заявил он.

Отметим, что в кампании в Орловской области не принимали участия кандидаты от "Единой России", партия власти здесь оказала поддержку кандидату от КПРФ.

Клычков занимает должность с 5 октября 2017 года в положении врио.