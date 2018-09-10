На выборах в Качканарскую городскую думу побеждает "Единая Россия"
Подведены предварительные итоги выборов в Качканарскую городскую думу седьмого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.
По одномандатным округам, по предварительным данным, побеждают следующие кандидаты:
округ №1– Юрий Бячков (самовыдвижение),
округ №2 – Евгений Коршиков ("Единая Россия"),
округ №3 – Дан Краснопевцев ("Единая Россия"),
округ №4 – Денис Сапунов ("Единая Россия"),
округ №5 – Александр Сосновских ("Единая Россия"),
округ №6 – Сергей Мальберг ("Единая Россия"),
округ №7 – Анатолий Ляпунов ("Единая Россия"),
округ №8 – Николай Сытых ("Единая Россия"),
округ №9 – Ульяна Ахметьянова (самовыдвижение),
округ №10 – Роман Желобкович ("Единая Россия"),
округ №11 – Галина Чижикова (ЛДПР),
округ №12 – Владимир Георгиев ("Единая Россия"),
округ №13 – Анатолий Тушин ("Единая Россия"),
округ №14 – Максим Бархатов ("Единая Россия"),
округ №15 – Вадим Чикунов ("Единая Россия"),
округ №16 – Габбас Даутов (КПРФ),
округ №17 – Андрей Гофлер ("Единая Россия"),
округ №18 – Николай Демченко ("Единая Россия"),
округ №19 – Вера Сапожникова ("Единая Россия"),
округ №20 – Виктор Шумков (КПРФ).
Напомним, также известны результаты выборов в городские думы Екатеринбурга и Верхней Пышмы.