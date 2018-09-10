На выборах в Качканарскую городскую думу побеждает "Единая Россия"

Напомним, также известны результаты выборов в городские думы Екатеринбурга и Верхней Пышмы .

По одномандатным округам, по предварительным данным, побеждают следующие кандидаты:

Подведены предварительные итоги выборов в Качканарскую городскую думу седьмого созыва . Как передает корреспондент Накануне.RU , результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.