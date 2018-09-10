На второй круг вышли выборы глав в четырех регионах России

С первой попытки не смогли выбрать губернаторов в четырех регионах - Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии.

В Хабаровском крае с результатом 35 на 35 схлестнулись кандидаты от ЛДПР и "Единой России", при этом "сокол Жириновского" Сергей Фургал обошел действующего главу региона, "единоросса" Вячеслава Шпорта на 19 сотых процента. Второй тур обойдется в примерно 97 млн руб. Такую цифру озвучил сегодня на пресс-конференции председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. По его словам, возможно, удастся немного сэкономить, если Ростелеком согласится не демонтировать системы наблюдения до нового тура. Дата будет названа 13 сентября, вероятнее всего второй тур пройдет 23 сентября.

Аналогичная ситуация сложилась в Хакасии, где в минувшее воскресение выбирали главу республики. Ни один кандидат не набрал здесь 50% голосов, а лидером гонки с внушительным отрывом оказался коммунист Валентин Коновалов. Он набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики Виктор Зимин - только 32,42%. В 2013 году Зимин победил на выборах со счетом 63,41% в его пользу, при явке 37,84%. Это был его второй срок, на первый он попал в 2009 году.

В Приморском крае лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко (46,56%), однако 50% ему набрать не удалось, поэтому кампания в крае также вышла на второй круг. Ему предстоит борьба с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, предпочтение которому отдала почти четверть голосовавших. Оба кандидата уже подтвердили, что намерены биться во втором туре. Повторное голосование состоится не позднее 30 сентября.

Четвертым регионом-второтурником стала Владимирская область, где действующий губернатор Светлана Орлова набрала лишь 36,39% голосов избирателей. Почти вплотную поджал ее конкурент из т ЛДПР Владимир Сипягин с 31,40%. Орлова на выборах 2013 года набрала более 74% голосов избирателей. Ожидается, что второй тур выборов пройдет 23 сентября, решение будет принято сегодня.