Стали известны предварительные итоги выборов в городскую думу Верхней Пышмы
Подведены предварительные итоги выборов в городскую думу Верхней Пышмы шестого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.
В четырех пятимандатных округах "Единая Россия" получила большинство голосов, у партии будет 19 мандатов, еще один - у КПРФ.
По одномандатным округам, по предварительным данным, побеждают следующие кандидаты:
округ №1 - Елена Авраамова - 1 тыс. 312 голосов избирателей,
округ №2 - Андрей Челпанов - 1 тыс. 82 голоса,
округ №3 - Людмила Горская - 1 тыс. 579 голосов,
округ №4 - Людмила Кравцова - 1 тыс. 346 голосов.
Все четверо представляют партию "Единая Россия".
Напомним, также известны результаты выборов в городскую думу Екатеринбурга.