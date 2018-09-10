10 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Стали известны предварительные итоги выборов в городскую думу Верхней Пышмы

Подведены предварительные итоги выборов в городскую думу Верхней Пышмы шестого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

В четырех пятимандатных округах "Единая Россия" получила большинство голосов, у партии будет 19 мандатов, еще один - у КПРФ.

По одномандатным округам, по предварительным данным, побеждают следующие кандидаты:

округ №1 - Елена Авраамова - 1 тыс. 312 голосов избирателей,

округ №2 - Андрей Челпанов - 1 тыс. 82 голоса,

округ №3 - Людмила Горская - 1 тыс. 579 голосов,

округ №4 - Людмила Кравцова - 1 тыс. 346 голосов.

Все четверо представляют партию "Единая Россия".

Напомним, также известны результаты выборов в городскую думу Екатеринбурга.


Теги: Верхняя Пышма, выборы, итоги



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Стали известны предварительные итоги выборов в городскую думу Верхней Пышмы

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