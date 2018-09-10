Тюменские "единороссы" обеспечили себе думское большинство: на пять из 26 мандатов претендует оппозиция

Партия "Единая Россия" сумела обеспечить себе наибольшее количество мест в Тюменской городской думе. Только на пять из 26 мандатов могут претендовать кандидаты от оппозиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте ГАС "Выборы", лидером выборов в округе №10 стал член Совета Федерации от Тюменской области, первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук. Он набрал 3950 голосов. Второе место у коммуниста, бизнесмена Павла Семенова - 1503 голоса.

В округе №14 с небольшим отрывом лидирует коммунист, действующий депутат Александр Чепик. У него 2317 голосов. У его соперника "единоросса" экономиста Владимира Сбитнева 2178 голосов. В округе №15 лидером стал кандидат от "Справедливой России", действующий депутат гордумы Владимир Гороховцев. Его поддержали 2470 избирателей, второе место у самовыдвиженца, депутата на непостоянной основе шестого созыва Динара Абукина - 1775 голосов. В округе №16 победу одержал либерал-демократ, действующий депутат гордумы Алексей Чирков с результатом 1796. Впрочем, говорить об уверенной победе пока рано, поскольку буквально "в спину ему дышит" "единоросс", гендиректор "Военно-врачебной коллегии" Антон Пискулин, которого поддержали 1711 человек. Еще одна возможная победа оппозиционеров - в округе №22. С минимальным отрывом в настоящий момент победу одерживает кандидат от ЛДПР, замдиректора "ЮграСтройИнвест" Дмитрий Елагин с результатом 2297 голосов, второе место пока у "единоросса" инженера Евгения Перевалова - 2277 голосов.

В остальных округах, согласно предварительным результатам, победу одерживают кандидаты от "Единой России". Причем, главными конкурентами "единороссам" стали коммунисты. Половина из выигравших выборы "единороссов" являются действующими депутатами тюменской городской думы.

Так, в округе №1 победу одержал депутат тюменской гордумы на непостоянной основе, "единоросс" Юрий Коновалов, округе №2 заместитель гендиректора по строительству "Тюменской домостроительной компании" Дмитрий Антипов, в округе №3 действующий депутат тюменской гордумы Екатерина Вешкурвцева, в округе №4 - гендиректор "Дорожные технологии" Дмитрий Осипов, в округе №5 - действующий депутат тюменской гордумы Алексей Рагозин, округе №6 проректор "Тюменского государственного университета" Иван Романчук, округе №7 действующий депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова, округе №8 - депутат гордумы Тюмени Николай Моисеев, №9 - ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко, №11 - директор филиала акционерного общества "Мостострой-11" Андрей Лазарев, №12 - депутат тюменской гордумы Юрий Баранчук, №13 - директор детской юношеской школы спортивного резерва Александр Яковлев, в избирательном округе №17 - ведущий программы студии ТРТР Роман Явныч, в округе №18 действующий депутат тюменской городской думы Андрей Потапов, в округе №19 тюменский депутат - Альбина Селезнева, №20 - заместитель главного инженера по сырьевым и транспортным операциям Александр Гунбин, в избирательном округе №21 - гендиректор "Универсал" Александр Григорьев, №23 - главврач медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Попов, №24 - действующий депутат гордумы Тюмени Александр Захаров, округе №25 - главврач поликлиники №12 Наталия Путина и в избирательном округе №26 - действующий депутат гордумы Надежда Ачкасова.