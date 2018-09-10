Без сюрпризов. "Единороссы" лидируют на выборах в заксобрание Ямала

На дополнительных выборах в заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа оба места достанутся "единороссам". Согласно данным системы ГАС "Выборы", им удалось серьезно оторваться от конкурентов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тазовском одномандатном автономном избирательном округе №3 победу одерживает Степан Вануйто ("Единая Россия"). Он набрал 8 тыс. 511 голосов, второе место у оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто, представляющего КПРФ. Его поддержали 2 тыс. 530 избирателей. Следом идет либерал-демократ Илья Яндо (1692 голоса) и самовыдвиженец Артур Сэротэтто (1256).

В Муравленковском одномандатном избирательном округе №9 председатель думы Муравленко, "единоросс" Светлана Каменская набрала 9 тыс. 926 голосов. Второе место у кандидата от ЛДПР воспитателя детского сада "Буратино" Татьяны Куликовой - ее поддержали 4 тыс. 101 человек. Третье место у коммуниста, оператора по добыче нефти и газа Сергея Зарипова. Он набрал 3 тыс. 905 голосов.