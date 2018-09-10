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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Без сюрпризов. "Единороссы" лидируют на выборах в заксобрание Ямала

На дополнительных выборах в заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа оба места достанутся "единороссам". Согласно данным системы ГАС "Выборы", им удалось серьезно оторваться от конкурентов, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Муравленковском одномандатном избирательном округе №9 председатель думы Муравленко, "единоросс" Светлана Каменская набрала 9 тыс. 926 голосов. Второе место у кандидата от ЛДПР воспитателя детского сада "Буратино" Татьяны Куликовой - ее поддержали 4 тыс. 101 человек. Третье место у коммуниста, оператора по добыче нефти и газа Сергея Зарипова. Он набрал 3 тыс. 905 голосов.


Теги: довыборы, заксобрание ямала, голосование, кандидаты, итоги



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Без сюрпризов. "Единороссы" лидируют на выборах в заксобрание Ямала

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