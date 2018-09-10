Несмотря на "мусорные войны". Воробьев остался на посту подмосковного губернатора

Андрей Воробьев "сохранился" на новый срок губернаторства в Подмосковье, несмотря на "мусорные скандалы". По данным на 05.13 мск, за его кандидатуру отдали голоса 62,54% проголосовавших в Московской области. Он ухудшил результат 2013 года, когда получил одобрение 78,94% голосов избирателей. Уже на момент его выдвижения было видно, что "мусорный" скандал в Подмосковье плохо отразился на его рейтинге, однако предполагалось, что Воробьев наверстает в процессе ведения кампании.