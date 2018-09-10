10 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Политика

Несмотря на "мусорные войны". Воробьев остался на посту подмосковного губернатора

Андрей Воробьев "сохранился" на новый срок губернаторства в Подмосковье, несмотря на "мусорные скандалы". По данным на 05.13 мск, за его кандидатуру отдали голоса 62,54% проголосовавших в Московской области. Он ухудшил результат 2013 года, когда получил одобрение 78,94% голосов избирателей. Уже на момент его выдвижения было видно, что "мусорный" скандал в Подмосковье плохо отразился на его рейтинге, однако предполагалось, что Воробьев наверстает в процессе ведения кампании.

На втором месте, как и в Москве, кандидат от КПРФ. Константин Черемисов набрал 12,9% голосов. Третьим идет Лилия Белова, выдвиженец от Альянса зеленых Лилия Белова (7,51%).


Теги: воробьев, выборы, мусорные войны



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Несмотря на "мусорные войны". Воробьев остался на посту подмосковного губернатора

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Ранее 10.09.2018 01:01 Мск Воробьев лидирует на выборах главы Московской области

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