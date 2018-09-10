10 Сентября 2018
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Подведены предварительные итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу

Подведены предварительные итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу седьмого созыва. Как передает корреспондент Накануне.RU, результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

По одномандатным округам, по предварительным данным, побеждают следующие кандидаты:

округ №1 (Верх-Исетский район) - Ира Овчинникова ("Единая Россия") - 7 тыс. 121 голос избирателей,

округ №2 (Верх-Исетский район) - Сергей Мелехин ("Единая Россия") - 4 тыс. 477 голосов,

округ №3 (Верх-Исетский и Ленинский районы) - Олег Кагилев ("Единая Россия") - 6 тыс. 110 голосов,

округ №4 (Железнодорожный район) - Александр Колесников ("Справедливая Россия") - 5 тыс. 324 голоса,

округ №5 (Железнодорожный район) - Виктор Тестов ("Единая Россия") - 4 тыс. 654 голоса,

округ №6 (Кировский район) - Михаил Матвеев ("Единая Россия") - 5 тыс. 937 голосов,

округ №7 (Кировский район) - Владимир Крицкий ("Единая Россия") - 5 тыс. 247 голосов,

округ №8 (Кировский и Орджоникидзевский районы) - Григорий Вихарев (ЛДПР) - 6 тыс. 432 голоса,

округ №9 (Ленинский район) - Елена Дерягина ("Единая Россия") - 6 тыс. 356 голосов,

округ №10 (Ленинский район) - Николай Смирнягин ("Единая Россия") - 9 тыс. 161 голос,

округ №11 (Октябрьский район) - Павел Пустозеров ("Единая Россия") - 5 тыс. 455 голосов,

округ №12 (Октябрьский район) - Михаил Вечкензин ("Справедливая Россия") - 5 тыс. 514 голосов,

округ №13 (Орджоникидзевский район) - Любовь Боркова ("Справедливая Россия") - 4 тыс. 730 голосов,

округ №14 (Орджоникидзевский район) - Игорь Володин ("Единая Россия") - 6 тыс. 863 голоса,

округ №15 (Орджоникидзевский район) - Алексей Вихарев ("Единая Россия") - 7 тыс. 28 голосов,

округ №16 (Чкаловский район) - Дмитрий Сергин ("Единая Россия") - 4 тыс. 812 голосов,

округ №17 (Чкаловский район) - Елена Бондаренко ("Единая Россия") - 5 тыс. 770 голосов,

округ №18 (Чкаловский район) - Виктор Сомиков (КПРФ) - 6 тыс. 711 голосов.

По единому округу избирком Екатеринбурга опубликовал следующие результаты: "Единая Россия" набрала 31,57% голосов избирателей, КПРФ - 23,02%, "Справедливая Россия" - 20,66%, ЛДПР - 13,77%, "Яблоко" - 5,44%.


Теги: дума, выборы, Екатеринбург, итоги



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Подведены предварительные итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу

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