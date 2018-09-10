По одномандатным округам , по предварительным данным, побеждают следующие кандидаты:

Подведены предварительные итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу седьмого созыва . Как передает корреспондент Накануне.RU , результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.