10 Сентября 2018
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Политика Центральный ФО

Москва собянинская. Столица не стала менять градоначальника

По данным на 04.00 мск мэром столицы остался Сергей Собянин - предварительный подсчет голосов показывает 69,65% одобрения москвичами его кандидатуры. На втором месте с отрывом более 50% - коммунист Вадим Кумин, за которого проголосовали почти 12% жителей столицы.

Илья Свиридов от "Справедливой России" набрал 7,19%, Михаил Дегтярев от ЛДПР 6,82%. Михаил Балакин, выдвигавшийся от "Союза горожан", получил 1,89%.

Таким образом, Собянин улучшил результат 2013 года, когда он получил голоса 51,37% москвичей.


Теги: москва, выборы, мэр, сергей собянин



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Москва собянинская. Столица не стала менять градоначальника

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