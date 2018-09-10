Ким Чен Ын может посетить Россию до конца 2018 года

Визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в субботу, 8 сентября, президент РФ Владимир Путин передал через спикера Совфеда послание северокорейскому лидеру. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил готовность приехать в Россию с официальным визитом.

По словам Матвиенко, он намерен откликнуться на приглашение "и в ближайшее время, не откладывая", в зависимости от графика Путина.

"Я по итогам поездки доложу. Я надеюсь, что в ближайшее время, до конца года такой визит состоится", — передаёт "РИА Новости" слова Матвиенко, сказанные перед вылетом из Пхеньяна.