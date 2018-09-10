Александр Моор не догнал Владимира Якушева: его поддержали 66% избирателей

Кандидат от "Единой России" Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области с результатом 66%. Такие данные приводит Избирательная комиссия Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Его поддержали 788 тыс. 510 избирателей. Моору так и не удалось "догнать" по количеству голосов своего предшественника - Владимира Якушева. Победу на выборах в 2014 г. он одержал заручившись поддержкой 1 млн 269 тыс. избирателей (86,56%). Невысокой оказалась и явка на выборы, напомним за полчаса до закрытия участков она составила 47,21%.

Хуже всего дела с явкой обстояли в Югре - там на выборы пришли всего 34% избирателей. Отметим, что именно Югра оказалась самым "протестным" регионом - процент поддержки Моора составил 44,91%. На Ямале - 74,94%.

Второе место, по предварительным итогам голосования, досталось кандидату от ЛДПР Артему Зайцеву. Он получил 12,98% голосов, незначительно опередив коммуниста Ивана Левченко, набравшего 12,78% голосов.

Последнее место у Владимира Пискайкина. Он заручился поддержкой 5,72% избирателей.