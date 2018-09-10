10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика В России

Медведев доволен результатами "Единой России"

Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил удовлетворение результатами партии в единый день голосования.
Читайте также:

"Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы",— сказал он в штабе ЕР.

Также, по словам Медведева, "вполне успешно" выступили кандидаты от "Единой России" на должности глав регионов. В частности, он упомянул результаты мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает ТАСС.

Тем временем, впервые после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов, как минимум в двух регионах ожидается второй тур. Повторное голосование состоится в Хабаровском крае и Приморье.


Теги: выборы, единый день голосования, Единая Россия



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медведев доволен результатами "Единой России"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2018 04:15 Мск В Приморье пройдет второй тур губернаторских выборов
Ранее 10.09.2018 01:05 Мск В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона
Ранее 09.09.2018 18:14 Мск В двух дальневосточных регионах возможен второй тур губернаторских выборов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 263

Мнения из сети


Наши спецпроекты