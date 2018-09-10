Медведев доволен результатами "Единой России"

Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил удовлетворение результатами партии в единый день голосования.

"Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы",— сказал он в штабе ЕР.

Также, по словам Медведева, "вполне успешно" выступили кандидаты от "Единой России" на должности глав регионов. В частности, он упомянул результаты мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает ТАСС.

Тем временем, впервые после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов, как минимум в двух регионах ожидается второй тур. Повторное голосование состоится в Хабаровском крае и Приморье.