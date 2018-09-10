10 Сентября 2018
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Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Минск отказался от совместной с МВФ программы реформ

Правительство Белоруссии решило отказаться от совместной с Международным валютным фондом (МВФ) программы структурных реформ, под которую республике мог быть выделен кредит МВФ. Об этом сообщил министр финансов страны Максим Ермолович.

По его словам, программа разрабатывалась совместно Минском и экспертами фонда.

"И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", — передаёт "РИА Новости" слова министра, сказанные в интервью телеканалу СТВ.

Ермолович уточнил, что камнем преткновения для белорусской стороны стал "более сжатый период" реализации реформ, на котором настаивал МВФ, однако президент республики Александр Лукашенко указал, что это будет шок для населения страны и этого делать нельзя.

При этом, по словам министра, Минск продолжает сотрудничество с МВФ в рамках программы социально-экономического развития страны, которая одобрена Всебелорусским народным собранием.


Теги: Белоруссия, МВФ, реформы



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Минск отказался от совместной с МВФ программы реформ

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