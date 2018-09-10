Стала известна причина конфуза Путина с бюллетенем

Президент России Владимир Путин при голосовании на выборах мэра Москвы неправильно вводил свой бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, по этой причине устройство не сразу приняло документ. "Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования", — заявила Памфилова.

Путин голосовал на избирательном участке в Российской академии наук. После этого он заявил, что рассчитывает на сохранение нынешнего стиля управления Москвой.

Согласно видео, которое появилось в интернете, глава государства дважды пытался ввести свой бюллетень в КОИБ лицевой стороной вверх. После первой попытки комплекс проинформировал о вводе документа неустановленной формы. "Да ладно", — удивился Путин и решил ввести бюллетень также лицевой стороной вверх, но другим краем вперед. КОИБ снова отказал ему. Тогда Путин перевернул лист, и на этот раз аппарат принял его. "Кажется, все правильно", — констатировал президент.