10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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В Приморье пройдет второй тур губернаторских выборов

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко после подсчета почти всех бюллетеней на выборах главы края получил 46,57% голосов избирателей.
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Так, как на губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, регион ожидает второй тур голосования. В нем, помимо Тарасенко, примет участие кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,26% голосов.

Напомним, также второй тур голосования состоится в соседнем Хабаровском крае. По итогам обработки 100% бюллетеней, с небольшим отрывом вырвался вперед кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - 35,81% голосов. Его ближайшего соперника и действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта поддержали 35,62% избирателей.


Теги: выборы, единый день голосования



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В Приморье пройдет второй тур губернаторских выборов

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