Памфилова ответила Жириновскому, который потребовал ее отставки

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "не обижается" на слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который потребовал ее отставки.

"Я бы хотела обратить внимание на истерические эскапады господина Жириновского. Он нас забросал телеграммами. Он заявил о том, что Памфилова выступает против его кандидатов. Мы понимаем, что это психоэмоциональный нервный срыв и не обижаемся", — сказала Памфилова.

9 сентября Жириновский потребовал снять Памфилову с должности главы ЦИК, заявив, что не согласен с результатами ее работы.

Днем 9 сентября стало известно, что Жириновский во время конфликта с одним из протестующих против пенсионной реформы на несанкционированной акции в центре Москвы ударил его. Причина этого неизвестна. В ЛДПР назвали оппонента Жириновского "провокатором".

В ряде городов России одновременно с единым днем голосования 9 сентября прошли акции протеста против пенсионной реформы. Так, в Москве и Санкт-Петербурге в согласовании акций было отказано. По данным правоохранительных органов, в столице в митинге приняли участие 2 тыс. человек, несколько человек были задержаны. "ОВД-Инфо" рассказало о 36 задержанных в Москве.

В Санкт-Петербурге полиция сообщила о задержании 100 человек, по данным "ОВД-Инфо" -354 задержанных, сообщает РБК.