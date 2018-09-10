"Единая Россия" продолжает отступать на выборах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на выборах в городскую думу обработано 30% бюллетеней.

Лидирует "Единая Россия", которая получает 31,5% голосов. На втором месте идет КПРФ с 22,64%, а также "Справедливая Россия" (21,3%).

На ЛДПР приходится 13,23% голосов, на "Яблоко" – 5,84%. По предварительным данным, явка составила 26,75%.

В одномандатных округах лидерами на своих территориях являются Дмитрий Сергин, Виктор Тестов, братья Григорий и Алексей Вихаревы.

В 12 округе лидируют выдвинутый от "Справедливой России" Михаил Вечкензин и Виктор Карташёв от "Единой России". В 13 округе "эсер" Любовь Боркова обгоняет "единоросса" Александра Найданова.

По 4 округу одерживает победу Александр Колесников ("Справедливая Россия), оставляя без мандата кандидата ЕР Александра Мяконьких. В округе №2 побеждает "единоросс" Сергей Мелехин.