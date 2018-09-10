10 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Политолог назвал прошедший день голосования одним из самых спокойных

Единый день голосования стал одним из самых спокойных и стабильных, а его результаты для экспертов были в целом ожидаемы.
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Так считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Единый день голосования становится доброй электоральной традицией, с каждым годом он проходит качественней, спокойней, процесс становится более прозрачным. Система учится на своём опыте и сама себя настраивает. Я согласен с Эллой Памфиловой в том, что нынешний единый день голосования — один из самых спокойных и стабильных… Ровный, хорошо организованный процесс по всем регионам", — сказал Мартынов.

Он также отметил, что результаты голосования для политологов не стали неожиданностью.

"В Хабаровском крае второй тур был вполне прогнозируемым. Губернатор посчитал, что у него и так все хорошо, но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Он пренебрег кампанией, пренебрёг должной организацией штаба, и в итоге его конкуренты провели блестящую кампанию", — добавил политолог.

По его словам, в целом явка (за исключением Приморья, где на этот показатель, как отметил Мартынов, повлияло недавнее стихийное бедствие) была "в региональных традициях".

"Та же самая Москва — если сравнивать с 2013 годом — примерно та же самая явка, плюс-минус", — добавил собеседник агентства, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в Хабаровском крае и Приморье состоится второй тур выборов главы региона, так как никто из кандидатов в единый день голосования не набрал больше половины голосов.


Теги: выборы, единый день голосования



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Политолог назвал прошедший день голосования одним из самых спокойных

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