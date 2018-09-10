10 Сентября 2018
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"Единая Россия" побеждает в 11 одномандатных округах Екатеринбурга

Появились первые предварительные результаты по выборам 18 депутатов в избирательных округах Екатеринбурга.
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Данные приводятся с учетом обработки бюллетеней с нескольких УИК, поэтому ситуация может измениться.

Лидерами по количеству голосов являются:

В округе №1 – Ира Овчиникова (ЕР)

В округе №2 – Сергей Мелехин (ЕР)

В округе №3 – Олег Кагилев (ЕР)

В округе №4 – Александр Колесников (Справедливая Россия).

В округе №5 – после обработки бюллетеней с двух УИК тройка лидеров выглядит так: Константин Мочалов (Справедливая Россия), Александр Альшевских (самовыдвижение), Виктор Тестов (ЕР)

В округе №6 – Михаил Матвеев (ЕР)

В округе №7 – Владимир Крицкий (ЕР)

В округе №8 – Григорий Вихарев (ЛДПР)

В округе №9 – протоколов нет.

В округе №10 – протоколов нет.

В округе №11 – Павел Пустозеров (ЕР)

В округе №12 – Михаил Вечкензин (Справедливая Россия)

В округе №13 – Любовь Боркова (Справедливая Россия)

В округе №14 – Игорь Володин (ЕР)

В округе №15 – Алексей Вихарев (ЕР)

В округе №16 – Дмитрий Сергин (ЕР)

В округе №17 – Елена Бондаренко (ЕР)

В округе №18 – Анатолий Шарапов (ЕР).


Теги: Единая Россия, выборы



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"Единая Россия" побеждает в 11 одномандатных округах Екатеринбурга

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Развитие сюжета:

Ранее 10.09.2018 03:02 Мск "Единая Россия" продолжает отступать на выборах в Екатеринбурге

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Ранее 09.09.2018 20:44 Мск После обработки первых бюллетеней "ЕР" набирает 35,6% в Екатеринбурге

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