"Единая Россия" побеждает в 11 одномандатных округах Екатеринбурга

Появились первые предварительные результаты по выборам 18 депутатов в избирательных округах Екатеринбурга.

Данные приводятся с учетом обработки бюллетеней с нескольких УИК, поэтому ситуация может измениться.

Лидерами по количеству голосов являются:

В округе №1 – Ира Овчиникова (ЕР)

В округе №2 – Сергей Мелехин (ЕР)

В округе №3 – Олег Кагилев (ЕР)

В округе №4 – Александр Колесников (Справедливая Россия).

В округе №5 – после обработки бюллетеней с двух УИК тройка лидеров выглядит так: Константин Мочалов (Справедливая Россия), Александр Альшевских (самовыдвижение), Виктор Тестов (ЕР)

В округе №6 – Михаил Матвеев (ЕР)

В округе №7 – Владимир Крицкий (ЕР)

В округе №8 – Григорий Вихарев (ЛДПР)

В округе №9 – протоколов нет.

В округе №10 – протоколов нет.

В округе №11 – Павел Пустозеров (ЕР)

В округе №12 – Михаил Вечкензин (Справедливая Россия)

В округе №13 – Любовь Боркова (Справедливая Россия)

В округе №14 – Игорь Володин (ЕР)

В округе №15 – Алексей Вихарев (ЕР)

В округе №16 – Дмитрий Сергин (ЕР)

В округе №17 – Елена Бондаренко (ЕР)

В округе №18 – Анатолий Шарапов (ЕР).