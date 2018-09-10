В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона

В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона, так как никто из кандидатов в единый день голосования не набрал больше половины голосов.

Так, по итогам обработки 100% бюллетеней, с небольшим отрывом вырвался вперед кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - 35,81% голосов. Его ближайшего соперника и действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта поддержали 35,62% избирателей.

Предприниматель Анастасия Саламаха от КПРФ набирает 15,74% голосов. Предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" - 5,49%. Менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" получил 3,81% голосов избирателей.

На выборах действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, победителем станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей.

В Приморском крае врио главы Андрей Тарасенко по имеющимся неокончательным данным набирает 46,76% голосов. Как сообщало Накануне.RU, перед выборами Тарасенко признавал, что регион должен по экономическим показателям выйти хотя бы на советский уровень. Вскоре Приморью предстоит принять Восточный экономический форум.