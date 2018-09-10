10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО

В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона

В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона, так как никто из кандидатов в единый день голосования не набрал больше половины голосов.
Читайте также:

Так, по итогам обработки 100% бюллетеней, с небольшим отрывом вырвался вперед кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - 35,81% голосов. Его ближайшего соперника и действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта поддержали 35,62% избирателей.

Предприниматель Анастасия Саламаха от КПРФ набирает 15,74% голосов. Предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" - 5,49%. Менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" получил 3,81% голосов избирателей.

На выборах действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, победителем станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей.

В Приморском крае врио главы Андрей Тарасенко по имеющимся неокончательным данным набирает 46,76% голосов. Как сообщало Накануне.RU, перед выборами Тарасенко признавал, что регион должен по экономическим показателям выйти хотя бы на советский уровень. Вскоре Приморью предстоит принять Восточный экономический форум.


Теги: выборы, единый день голосования



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2018 18:14 Мск В двух дальневосточных регионах возможен второй тур губернаторских выборов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 247

Мнения из сети


Наши спецпроекты