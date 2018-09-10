10 Сентября 2018
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Предварительные результаты: Собянин набрал 74% на выборах мэра

Глава штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков заявил об уверенной победе кандидата на выборах мэра Москвы.

По его словам, при явке 28% результат Собянина - 74%. "Я считаю, это победа, — отметил Ремчуков.

Опрос с таким результатом Собянина опубликовал "Центр политических технологий". Второе место, согласно результатам экзит-пола, набрал Вадим Кумин (КПРФ), у которого 10% голосов. Михаил Дегтярев от ЛДПР и Илья Свиридов от "Справедливой России" набрали по 6%, Михаил Балакин ("Союз горожан") получил 2%.

В 2013 году на выборах мэра Москвы Собянин получил 51,37% голосов, сообщает РБК.


Теги: выборы, единый день голосования, Сергей Собянин



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Предварительные результаты: Собянин набрал 74% на выборах мэра

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