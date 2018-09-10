В ДТП в Петербурге погибли два человека

Два человека погибли в автоаварии на Шлисссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге.

Там иномарка столкнулась с маршруткой - водитель BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси №239. В результате погибли два человека из иномарки, третий - водитель BMW - в тяжелом состоянии с переломом шеи госпитализирован. Одна из жертв ДТП - несовершеннолетняя 2001 года рождения.

Кроме того, семь человек - пассажиров маршрутки - получили травмы. Еще четыре пассажира из маршрутки отказались от госпитализации, троих отправили в больницу, сообщает ТАСС.