В ДТП на Уралмаше пострадали три человека, 17-летняя девушка находится в коме

В Екатеринбурге на Уралмаше вечером в субботу, 1 сентября, произошло серьезное ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

"В 19:05 на пересечении улицы Машиностроителей и переулка Черниговский столкнулись Lada Kalina и "ВАЗ-2114". Как утверждают очевидцы, автомобиль "ВАЗ-2114" влетел вбок Lada Kalina. От сильного удара Lada перевернуло на крышу. Никто из пешеходов не пострадал", - сообщает "Телевизионная группа "Служба спасения"СОВА".

"Водитель транспортного средства Lada Kalina двигался со стороны Донбасской по улице Машиностроителей и осуществлял левый поворот. Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" двигался со стороны улицы 40 лет Октября по улице Машиностроителей. По неизвестным причинам водитель машины Lada Kalina не предоставил преимущества движения "ВАЗ-2114". В результате ДТП пострадали три человека. Обстоятельства ДТП выясняются" – рассказали в ГИБДД.

На текущий момент известно, что сильнее всего в аварии пострадала 17-летняя девушка, которая ехала в Lada. В состоянии комы она находится в ГКБ №23.