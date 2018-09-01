Utair готовит выплату денежных компенсаций для пассажиров рейса 579

в этот день
01.09.18
21:17
В Екб.23:17
Прощание с Александром Захарченко состоится 2 сентября в Донбасс Опере
День знаний: учебный год в России начинается с выходного
В Сочи самолет выкатился за ВПП и загорелся. Пострадали 18 человек
Главное
В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

Тема дня
О гибели Александра Захарченко Последний вечер лета стал для него последним в жизни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб от смертельного ранения в голову в шестом часу вечера 31 августа. Взрывное устройство было приведено в действие, когда он находился в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. В ДНР не сомневаются, что за этим подлым убийством стоит Киев, и тому уже получены подтверждения.
01.09.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
СМИ: София Ротару в реанимации
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Ольгу Васильеву разозлил вопрос о переполненных классах и низкой зарплате учителей
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 518



Новости
01.09.2018 20:03 Мск (22:03 Екб)
происшествия | Южный ФО
Utair готовит выплату денежных компенсаций для пассажиров рейса 579
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

Генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов поблагодарил экипаж рейса 579 Москва (Внуково) – Сочи за работу в экстремальных условиях.

"Utair отмечает четкую и профессиональную работу экипажа при оперативной эвакуации пассажиров, а также выражает благодарность "Базэл Аэро" (оператор сочинского аэропорта – прим. ред.) за высокопрофессиональные действия наземных служб. Авиакомпания глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна, который эвакуировал пассажиров и координировал работу служб аэропорта. Utair выражает искренние соболезнования его родным и близким", - цитирует Мартиросова пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания также отчиталась о работе с пассажирами аварийного борта: "Utair сразу направил в Сочи резервный борт для пассажиров, которые должны были улететь в Москву на Boeing 737-800. Рейс вылетел из Сочи в 10:10 и приземлился в столице в 12:05".

Utair Boeing-737-800 РІС‹РєР°С‚ СЃ Р’РџРџ РІ РЎРѕС‡Рё|Р¤РѕС‚Рѕ:Twitter

Представители авиакомпании развернули в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками, на время ожидания багажа и ручной клади. В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу. Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций.

Напомним, самолет, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы. В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта начался сердечный приступ и он скончался.

Уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.

Другие новости по темам: сочи, самолет ютэйр, боинг-737, пострадавшие, выкат за пределы впп
01.09.2018 20:03 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
22:03 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.09.2018 19:27 Мск
"Мы горим": в сети появилась запись переговоров загоревшегося в Сочи самолета и диспетчеров

Ранее 01.09.2018 14:47 Мск
Utair опубликовал данные об аварийном борте в Сочи и часы налета экипажа

Ранее 01.09.2018 13:56 Мск
Стали известны возможные причины ЧП в сочинском аэропорту

Ранее 01.09.2018 12:51 Мск
В больницу привезли восемь пассажиров самолета, выкатившегося за ВПП в аэропорту Сочи








Добавить комментарий:

Utair готовит выплату денежных компенсаций для пассажиров рейса 579
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+