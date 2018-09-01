Utair готовит выплату денежных компенсаций для пассажиров рейса 579

Генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов поблагодарил экипаж рейса 579 Москва (Внуково) – Сочи за работу в экстремальных условиях.

"Utair отмечает четкую и профессиональную работу экипажа при оперативной эвакуации пассажиров, а также выражает благодарность "Базэл Аэро" (оператор сочинского аэропорта – прим. ред.) за высокопрофессиональные действия наземных служб. Авиакомпания глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна, который эвакуировал пассажиров и координировал работу служб аэропорта. Utair выражает искренние соболезнования его родным и близким", - цитирует Мартиросова пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания также отчиталась о работе с пассажирами аварийного борта: "Utair сразу направил в Сочи резервный борт для пассажиров, которые должны были улететь в Москву на Boeing 737-800. Рейс вылетел из Сочи в 10:10 и приземлился в столице в 12:05".

Представители авиакомпании развернули в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками, на время ожидания багажа и ручной клади. В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу. Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций.

Напомним, самолет, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы. В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта начался сердечный приступ и он скончался.

Уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.