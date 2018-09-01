"Мы горим": в сети появилась запись переговоров загоревшегося в Сочи самолета и диспетчеров

Российские СМИ днем в субботу, 1 сентября, опубликовали запись переговоров, предположительно, между экипажем борта авиакомпании Utair и диспетчерами сочинского аэропорта.

Содержание переговоров в целом соответствует той ситуации, которая сложилась во время и после посадки самолета.

В начале записи пилоты спокойно переговариваются с диспетчерами. Один из собеседников задает вопрос о погоде: "Метеорологи что вообще говорят про прогнозу?" — "Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь". "Это печально", — реагирует пилот.

Вскоре после начала снижения диспетчер предлагает экипажу лайнера уйти на второй круг. "Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти", — говорит пилот, вновь уточняя, подходит ли такая погода для посадки. "Погодные условия подходят", — отвечает диспетчер.

После того как самолет приземлился и выкатился с полосы, диспетчеры пытаются уточнить ситуацию на борту лайнера. "Эвакуация проходит у вас?" — спрашивает сотрудник аэропорта. "Мы горим", — говорит пилот.

Напомним, самолет, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы. В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта начался сердечный приступ и он скончался.

Уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.