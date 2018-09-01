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В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

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О гибели Александра Захарченко Последний вечер лета стал для него последним в жизни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб от смертельного ранения в голову в шестом часу вечера 31 августа. Взрывное устройство было приведено в действие, когда он находился в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. В ДНР не сомневаются, что за этим подлым убийством стоит Киев, и тому уже получены подтверждения.
01.09.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
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Новости
01.09.2018 19:27 Мск (21:27 Екб)
происшествия | Южный ФО
"Мы горим": в сети появилась запись переговоров загоревшегося в Сочи самолета и диспетчеров
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Utair Boeing-737-800 выкат с ВПП в Сочи (2018) | Фото:Twitter

Российские СМИ днем в субботу, 1 сентября, опубликовали запись переговоров, предположительно, между экипажем борта авиакомпании Utair и диспетчерами сочинского аэропорта.

Содержание переговоров в целом соответствует той ситуации, которая сложилась во время и после посадки самолета.

В начале записи пилоты спокойно переговариваются с диспетчерами. Один из собеседников задает вопрос о погоде: "Метеорологи что вообще говорят про прогнозу?" — "Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь". "Это печально", — реагирует пилот.

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Вскоре после начала снижения диспетчер предлагает экипажу лайнера уйти на второй круг. "Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти", — говорит пилот, вновь уточняя, подходит ли такая погода для посадки. "Погодные условия подходят", — отвечает диспетчер.

После того как самолет приземлился и выкатился с полосы, диспетчеры пытаются уточнить ситуацию на борту лайнера. "Эвакуация проходит у вас?" — спрашивает сотрудник аэропорта. "Мы горим", — говорит пилот.

Напомним, самолет, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы. В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта начался сердечный приступ и он скончался.

Уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.

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Развитие сюжета: Ранее 01.09.2018 20:03 Мск
Utair готовит выплату денежных компенсаций для пассажиров рейса 579

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01.09.2018 19:27 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
21:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.09.2018 14:47 Мск
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Ранее 01.09.2018 13:56 Мск
Стали известны возможные причины ЧП в сочинском аэропорту

Ранее 01.09.2018 12:51 Мск
В больницу привезли восемь пассажиров самолета, выкатившегося за ВПП в аэропорту Сочи








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"Мы горим": в сети появилась запись переговоров загоревшегося в Сочи самолета и диспетчеров
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