В ЛНР опровергли информацию о бегстве председателя совета министров Козлова

В самопровозглашенной Луганской народной республике опровергли информацию о том, что председатель Совета министров Сергей Козлов намерен уехать из ЛНР.

Ранее в субботу, 1 сентября, в социальной сети Facebook на странице, якобы принадлежавшей премьеру ЛНР, появилось сообщение о его намерении покинуть республику из соображений безопасности.

В пресс-службе совета министров ЛНР отметили, что у Козлова нет аккаунтов в соцсетях, передает РИА Новости.

"Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности", — добавили в пресс-службе.

Накануне в ЛНР ввели режим повышенной боевой готовности для силовых структур после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.