ЦСКА разгромил "Урал" со счетом 4:0

Московские армейцы одержали победу на домашнем поле, отметив, таким образом, 107-й день рождения клуба.

В рамках очередного матча Чемпионата России отличился Федор Чалов, забивший три гола в ворота екатеринбуржцев – на 13-й, 31-й и 85-й минутах. А на 89-й минуте гол "Уралу" забил Кристиян Бистрович. А вот Петрюс Бумаль в начале второго тайма не смог реализовать пенальти, поэтому ворота Игоря Акинфеева остались нераспечатанными.

Теперь ЦСКА с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Урал" с 4 баллами находится на 12-й позиции.