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В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

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О гибели Александра Захарченко Последний вечер лета стал для него последним в жизни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб от смертельного ранения в голову в шестом часу вечера 31 августа. Взрывное устройство было приведено в действие, когда он находился в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. В ДНР не сомневаются, что за этим подлым убийством стоит Киев, и тому уже получены подтверждения.
01.09.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
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Новости
01.09.2018 18:59 Мск (20:59 Екб)
спорт
ЦСКА разгромил "Урал" со счетом 4:0
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Арена ЦСКА, стадион (2017) | Фото: championat.com

Московские армейцы одержали победу на домашнем поле, отметив, таким образом, 107-й день рождения клуба.

В рамках очередного матча Чемпионата России отличился Федор Чалов, забивший три гола в ворота екатеринбуржцев – на 13-й, 31-й и 85-й минутах. А на 89-й минуте гол "Уралу" забил Кристиян Бистрович. А вот Петрюс Бумаль в начале второго тайма не смог реализовать пенальти, поэтому ворота Игоря Акинфеева остались нераспечатанными.

Теперь ЦСКА с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Урал" с 4 баллами находится на 12-й позиции.

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01.09.2018 18:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:59 Екб

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ЦСКА разгромил "Урал" со счетом 4:0
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