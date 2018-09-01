Бомбу в кафе, где погиб Захарченко, могли заложить накануне покушения

Взрывное устройство, ставшее причиной гибели главы ДНР Александра Захарченко, могло быть заложено в кафе "Сепар" накануне визита в него руководства республики. Об этом журналистам рассказал советник главы ДНР Александр Казаков.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев",- цитирует Казакова "Интерфакс".

По его словам, закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. "Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", - сказал он.

Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убил ополченцев "Моторолу" и "Гиви". "Это были те же самые люди", - заявил советник.

Напомним, помимо Захарченко в кафе погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.