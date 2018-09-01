Бомбу в кафе, где погиб Захарченко, могли заложить накануне покушения

в этот день
01.09.18
17:47
В Екб.19:47
Прощание с Александром Захарченко состоится 2 сентября в Донбасс Опере
День знаний: учебный год в России начинается с выходного
В Сочи самолет выкатился за ВПП и загорелся. Пострадали 18 человек
Главное
В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

Тема дня
О гибели Александра Захарченко Последний вечер лета стал для него последним в жизни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб от смертельного ранения в голову в шестом часу вечера 31 августа. Взрывное устройство было приведено в действие, когда он находился в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. В ДНР не сомневаются, что за этим подлым убийством стоит Киев, и тому уже получены подтверждения.
01.09.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
СМИ: София Ротару в реанимации
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Ольгу Васильеву разозлил вопрос о переполненных классах и низкой зарплате учителей
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 507



Новости
01.09.2018 17:11 Мск (19:11 Екб)
происшествия | ДНР и ЛНР
Бомбу в кафе, где погиб Захарченко, могли заложить накануне покушения
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ДНР, Донецк, место гибели Александра Захарченко (2018) | Фото:

Взрывное устройство, ставшее причиной гибели главы ДНР Александра Захарченко, могло быть заложено в кафе "Сепар" накануне визита в него руководства республики. Об этом журналистам рассказал советник главы ДНР Александр Казаков.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев",- цитирует Казакова "Интерфакс".

По его словам, закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. "Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", - сказал он.

Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убил ополченцев "Моторолу" и "Гиви". "Это были те же самые люди", - заявил советник.

Напомним, помимо Захарченко в кафе погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Другие новости по темам: убийство захарченко, бомба, детонация, кафе сепар
01.09.2018 17:11 Мск | Донецк | информационная служба Накануне.RU
19:11 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.09.2018 16:01 Мск
Александр Бородай: "Захарченко был человеком русского дела"

Ранее 01.09.2018 14:15 Мск
Прощание с Александром Захарченко состоится 2 сентября в Донбасс Опере

Ранее 01.09.2018 13:34 Мск
В ДНР открыли пункты пропуска на границе

Ранее 01.09.2018 09:33 Мск
Наталья Поклонская пожелала убийцам Захарченко "гореть в аду"

Ранее 01.09.2018 09:24 Мск
В Киеве к гибели Александра Захарченко приурочили циничную акцию

Ранее 01.09.2018 08:45 Мск
Во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке погибли или пострадали 11 человек

Ранее 01.09.2018 08:07 Мск
И.о. главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников

Ранее 31.08.2018 21:15 Мск
Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Захарченко

Ранее 31.08.2018 19:52 Мск
В Донецке введен режим ЧП – выезд и въезд в город перекрыты

Ранее 31.08.2018 19:42 Мск
Александр Захарченко скончался от ранения в голову

Ранее 31.08.2018 19:30 Мск
СБУ отрицает причастность к покушению на Александра Захарченко

Ранее 31.08.2018 19:18 Мск
Источник: Бомба в кафе, где был убит Захарченко, могла быть замаскирована

Ранее 31.08.2018 19:12 Мск
В МИД России назвали убийство Александра Захарченко "терактом"

Ранее 31.08.2018 19:02 Мск
Денис Пушилин обвинил в убийстве Захарченко украинскую сторону

Ранее 31.08.2018 18:39 Мск
В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко








Добавить комментарий:

Бомбу в кафе, где погиб Захарченко, могли заложить накануне покушения
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+