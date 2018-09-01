Четыре артиста получили травмы в цирке Воронежа из-за падения конструкций во время представления

До четырех человек увеличилось количество пострадавших артистов цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже.

Во время представления в субботу, 1 сентября, одна из конструкций в манеже рухнула. По данным СМИ, испугавшиеся лошади опрокинули наездников.

Рухнувшая конструкция принадлежит труппе Нугзарова, во время репетиций и гастролей цирка в других городах подобных инцидентов не было, сообщает РИА Воронеж.

В цирке также отметили, что представления, запланированные на 16:00 1 сентября и на 11:30 2 сентября, состоятся. Работа цирка продолжится в штатном режиме.