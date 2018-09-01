Александр Бородай: "Захарченко был человеком русского дела"

Руководители Союза добровольцев Донбасса выразили соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

"Александр Захарченко был очень донецким человеком во всех смыслах этого слова, обладал настоящим донецким характером. Он был очень добродушным и храбрым. Я скорблю по нему, как по человеку и товарищу.

Он был человеком русского дела и выполнял его до конца. На него легла тяжелая работа. Для дончан он был харизматичным лидером, за ним многие шли, и его многие любили. Он человек, который оставил след в истории всей России. Память о нем, с течением времени, останется светлой и чистой.

Помнить его будем и мы – его современники и товарищи, и наши потомки. Я не удивлюсь, если площадь, улицу или проспект в Донецке назовут его именем. Это будет справедливо, потому что Александр Захарченко своей жизнью и своим подвигом это вполне заслужил.

Он жил как настоящий мужчина и умер как настоящий мужчина", - заявил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По его мнению, "поскольку основной версией остается убийство, организованное киевскими спецслужбами, нынешняя Украина тем самым продемонстрировала, что она не государство, а является террористической организацией, которая террор и убийства возвела в стандарт политической практики".

Руководитель СДД Андрей Пинчук рассказал, что хорошо знал Захарченко.

"Он был для меня близким человеком и таковым оставался вплоть до самой смерти. Я видел его в боевых ситуациях, и с уверенностью могу утверждать, что он был человеком исключительной личной храбрости, обладающим мощными волевыми навыками и стремящимся к саморазвитию.

Он быстро освоил функцию политического лидера, потому что обладал изначальными соответствующими природными качествами. И как человек с железным стержнем, полностью отражал менталитет жителей донецкой земли.

В силу стремления к свободе и воле, объединению с Родиной, он был по-настоящему русским человеком.

Это огромная и невосполнимая потеря для Республики. Конечно, будут новые лидеры, но он был уникален по-своему, и был настоящим народным Героем", - говорит Пинчук.