В ДНР назвали дату возможного наступления ВСУ

Украинская армия готовится к наступлению, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его слова, разведка зафиксировала развертывание ударной группировки ВСУ на Мариупольском направлении под прикрытием проведения учений "Шторм-2018". Тяжелая техника стягивается в районе населенного пункта Розовка, а в район Урзуфа на побережье прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад.

Источники в украинском штабе называют 14 сентября как возможную дату наступления, подчеркнул Басурин.

При этом он добавил, что все подразделения сил ДНР приведены в полную боевую готовность и готовы к любому развитию ситуации, "вплоть до перехода в контрнаступление".

Агрессии со стороны Украины в ДНР ожидают в связи с убийством главы республики Александра Захарченко.