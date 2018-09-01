В Сирии пойманные у Пальмиры боевики рассказали о поставках оружия с американской базы

Сирийские правительственные войска утром в субботу, 1 сентября, захватили несколько боевиков в районе Пальмиры. Пленные заявили, что являются членами бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек. Их лагерь подготовки находится в районе населенного пункта Эт-Танф рядом с американской военной базой, сообщили Накануне.RU в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы. В задачу боевиков входило провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели.

Показания пленных террористов еще раз подтверждают, что в 55 километровой зоне вокруг.Эт-Танфа, оккупированной США находятся базы по подготовке боевиков, обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии", - говорится в сообщении ЦПВС.

По данным российских военных, рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. В нем находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора. Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" для боевиков.

"Незаконное развертывание военной базы США в районе Эт-Танфа на сирийско-иорданской границе публично оправдывается американцами "необходимостью проведения операций против ИГИЛ" (организация, запрещенная на территории РФ). При этом за время существования этой базы ни об одной операции американцев против ИГ в этом районе неизвестно", - отмечают в ЦПВС.