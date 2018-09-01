Utair опубликовал данные об аварийном борте в Сочи и часы налета экипажа

Авиакомпания Utair сообщила данные о самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Сочи, а также о пилотах этого борта.

"Boeing 737-800 выпущен 19 ноября 2002 года, имеет действующий сертификат летной годности. Командир воздушного судна имеет общий налет: 14039 ч., налет на данном типе: 6373 ч. Второй пилот имеет общий налет – 12108 ч., налет на данном типе – 5039 ч", - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте перевозчика.

Ранее в сети появилась информация о том, что одной из главных причин произошедшего могут быть погодные условия: в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи был сильный дождь и гроза. Появляются данные о том, что экипаж несколько раз заходил на посадку и также неоднократно уточнял, можно ли совершать посадку в текущих погодных условиях. Диспетчеры разрешали посадку, так что не исключено, что вопросы у следствия возникнут и к ним.

Авиакомпания сообщила об организации штаба для пассажиров рейса: "Все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи, где для них был организован штаб с горячим питанием и напитками. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время".