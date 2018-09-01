Водителей на Урале предупредили о заморозках в ночь на 2 сентября

Уральских водителей предупредили о возможных заморозках на дорогах в ночь на воскресенье, 2 сентября.

"По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ​ночью и утром 2 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям", - сообщили дорожники.

Напомним, утром в субботу, 1 сентября, свердловское УГИБДД предупредило водителей о сильном тумане в утренние часы.