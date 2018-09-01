Прощание с Александром Захарченко состоится 2 сентября в Донбасс Опере

С главой ДНР Александром Захарченко в Донецке простятся в воскресенье, 2 сентября. Траурная церемония состоится в здании Донбасс Оперы.

Донецкое агентство новостей сообщает, что попрощаться с Захарченко может прийти заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев, состояние которого оценивается сейчас как хорошее. Он тоже был ранен во время покушения вечером 31 августа. Всего было ранено 12 человек. Состояние одной из пострадавших - руководителя Молодежной платформы "Оплот Донбасса" Натальи Волковой – остается тяжелым. Кроме Захарченко погиб и его личный охранник.

Напомним, в кафе "Сепар" в Донецке взорвалось самодельное устройство, которое, возможно, было активировано с помощью телефонного звонка. По данным донецких властей, удалось задержать причастных к покушению людей, которые дают показания.