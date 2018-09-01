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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  комментариев: 1
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
01.09.2018 13:56 Мск (15:56 Екб)
происшествия | Южный ФО
Стали известны возможные причины ЧП в сочинском аэропорту
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Utair Boeing-737-800 выкат с ВПП в Сочи (2018) | Фото:Twitter

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Сочи.

"Как стало известно, самолет авиакомпании "Ютэйр" 01.09.2018 при посадке в аэропорту г. Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что "указанная авиакомпания зарегистрирована в г. Тюмени, однако поскольку самолет вылетал из международного аэропорта Внуково по поручению аппарата транспортной прокуратуры Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит исполнение законодательство о безопасности полетов в части предполетного технического обслуживания воздушного судна. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

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Фото: Twitter

Ранее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), возбудило Южное следственное управление на транспорте СКР.

Свои проверки проводят также авиакомпания, транспортные власти (МАК) и аэропорт.

Между тем, в сети появилась информация о том, что основной вероятной причиной ЧП могут быть погодные условия: в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи был сильный дождь и гроза. Появляются данные о том, что экипаж несколько раз заходил на посадку и также неоднократно уточнял, можно ли совершать посадку в текущих погодных условиях. Диспетчеры разрешали посадку, так что не исключено, что вопросы у следствия возникнут и к ним.

Напомним, после посадки самолет авиакомпании Utair Boeing-737-800 выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, повредил крыло, начался пожар одного из двигателей. Все 164 человека, находившиеся на борту, были эвакуированы. Травмы получили 18 человек, в том числе трое детей.

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Фото: Twitter

Другие новости по темам: сочи, самолет ютэйр, боинг-737, пострадавшие, выкат за пределы впп, погодные условия, причины чп, диспетчер
01.09.2018 13:56 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.09.2018 12:51 Мск
В больницу привезли восемь пассажиров самолета, выкатившегося за ВПП в аэропорту Сочи








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Стали известны возможные причины ЧП в сочинском аэропорту
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