Стали известны возможные причины ЧП в сочинском аэропорту

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Сочи.

"Как стало известно, самолет авиакомпании "Ютэйр" 01.09.2018 при посадке в аэропорту г. Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что "указанная авиакомпания зарегистрирована в г. Тюмени, однако поскольку самолет вылетал из международного аэропорта Внуково по поручению аппарата транспортной прокуратуры Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит исполнение законодательство о безопасности полетов в части предполетного технического обслуживания воздушного судна. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

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Ранее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), возбудило Южное следственное управление на транспорте СКР.

Свои проверки проводят также авиакомпания, транспортные власти (МАК) и аэропорт.

Между тем, в сети появилась информация о том, что основной вероятной причиной ЧП могут быть погодные условия: в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи был сильный дождь и гроза. Появляются данные о том, что экипаж несколько раз заходил на посадку и также неоднократно уточнял, можно ли совершать посадку в текущих погодных условиях. Диспетчеры разрешали посадку, так что не исключено, что вопросы у следствия возникнут и к ним.

Напомним, после посадки самолет авиакомпании Utair Boeing-737-800 выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, повредил крыло, начался пожар одного из двигателей. Все 164 человека, находившиеся на борту, были эвакуированы. Травмы получили 18 человек, в том числе трое детей.

Фото: Twitter