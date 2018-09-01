В ДНР открыли пункты пропуска на границе

В ДНР открывают пропускные пункты на въезд и выезд, однако проверки на них остаются усиленными.

Напомним, накануне после покушения на главу ДНР Александра Захарченко выезд и въезд в Донецк были закрыты, а после 23 часов был назначен комендантский час. Сейчас сообщается, что следствию удалось выйти на исполнителей покушения.

"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", - рассказал РИА Новости советник главы ДНР Александр Казаков, комментируя информацию о том, что организаторами убийства были Силы специальных операций Украины.

Накануне представители СБУ опровергли причастность к покушению.

В результате атаки в кафе "Сепар" погибли Захарченко и его охранник, еще 12 человек ранены (данные Минздрава ДНР).